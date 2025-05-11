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إقبالٌ متفاوتٌ على الاقتراع مع انطلاق الانتخابات شمالًا... والبترون تسجّل النسبة الأعلى

مع فتح مراكز الاقتراع عند الساعة 7:00 صباحًا، شهدت الاقضية الشمالية نسبًا متفاوتة من الاقبال على العملية الانتخابية.



اليكم نسبة الاقتراع حتى الساعة:



الشمال: 1.85%

عكار: 3.12%

طرابلس: 0.69%

زغرتا: 2.62%

بشري: 1.63%

المنية الضنية: 2.71%

الكورة: 2.13%

البترون: 4.33%