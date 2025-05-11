خروقات انتخابية في الشمال: اقتراع خارج العازل ومندوب يصوّت عن ناخب

في خرق لسريّة الاقتراع، تتكرر حالات مرافقة مندوبين لناخبين الى خلف العازل، اضافة الى تسجيل حالة، اقترع فيها مندوب بالنيابة عن أحد الناخبين. كما رُصد حصول عمليات اقتراع خارج العازل مرات عدة، بحسب الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات LADE.