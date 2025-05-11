تأخُّر افتتاح صناديق الاقتراع في كفرصغاب - قضاء زغرتا

تأخّر افتتاح صناديق الاقتراع لمدة 45 دقيقة في مركز الاقتراع في كفرصغاب - قضاء زغرتا، بسبب إقدام أحد الأشخاص على قطع الطريق المؤدي إلى المركز.



وتدخل الجيش لإعادة فتحه.



كما سُجّلت إشكالات أمنية خارج المركز.