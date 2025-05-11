ارتفاع تدريجي في نسب الاقتراع شمالاً... والبترون تتصدر حتى الساعة بـ8.84%

مع فتح مراكز الاقتراع عند الساعة 7:00 صباحًا، شهدت الاقضية الشمالية نسبًا متفاوتة من الاقبال على العملية الانتخابية.



اليكم نسبة الاقتراع حتى الساعة:



الشمال: 4.58%

عكار: 7.40%

طرابلس: 1.94%

زغرتا: 6.12%

بشري: 4.88%

المنية الضنية: 6.75%

الكورة: 5.85%

البترون: 8.84%