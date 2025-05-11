الشمال ينتخب والبترون أولاً في نسب المشاركة حتى الساعة...

مع فتح مراكز الاقتراع عند الساعة 7:00 صباحًا، شهدت الاقضية الشمالية نسبًا متفاوتة من الاقبال على العملية الانتخابية.



اليكم نسبة الاقتراع حتى الساعة:



الشمال: 5.79%

عكار: 9.18%

طرابلس: 2.43%

زغرتا: 7.88%

بشري:6.68%

المنية الضنية: 8.18%

الكورة: 7.63%

البترون: 11.30%