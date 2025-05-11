مخالفة في زغرتا: ناخب يقترع بإخراج قيد فقط خلافاً لتعميم الداخلية

سُمح لناخب بالاقتراع باستخدام اخراج قيد فقط، في الغرفة رقم 1 في مستوصف وقف مار ضومط زغرتا، بحسب الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات LADE.



وكانت وزارة الداخلية قد عممت الاقتراع اما ببطاقة الهوية او بجواز سفر صالح، ولا يمكن الاقتراع باخراج قيد فقط بل يُستخدم كمستند اثبات مع بطاقة الهوية التي لا تحمل صورة شخصية.