معلومات الـLBCI: ضبط عملية رشوة بالجرم المشهود في عندقت

أفادت معلومات الـLBCI بأنّ قوى الأمن الداخليّ أوقفت عملية الإقتراع في عدد من المراكز لبعض الوقت، بسبب إشكالات أمنية حصلت داخل المراكز ومنها: إيزال، بخعون وفنيدق في محافظة عكار اضافة إلى بحنين في قضاء المنية الضنية.



وضبطت عناصر أمن الدولة عملية رشوة بالجرم المشهود من أحد مناصري احدى اللوائح في عندقت، فتم توقيفه بناء على اشارة القضاء المختص وتم سوقه الى مركز امن الدولة في القبيات للتحقيق معه.

كما أفادت المعلومات أنّ عملية الإنتخاب توقفت لبعض الوقت في مهنية السفيرة الرسمية في قضاء المنية الضنية، بسبب إشكال حصل بين مناصرس اللوائح لكن الآن عادت وإستؤنفت العملية الإنتخابية.