إشكال في ثانوية المنية الرسمية وتدخّل القوى الأمنية

أفادت جمعية "لادي" بتدخّل القوى الأمنية في الغرفة رقم 7 في ثانوية المنية الرسمية، بعد حصول إشكال بين مندوبة إحدى اللوائح ورئيس القلم.وأوضحت أنّ الإشكال جرى على خلفية تواصل بين مندوب لائحة أخرى ورئيس القلم عبر ورقة بشكل غير علنيّ.