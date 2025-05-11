نواف سلام: أثمّن سرعة تدخل الأجهزة الأمنية لضبط المخالفات ومحاولات الرشوة ولن نتهاون مع تكرار التجاوزات

أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنه يتابع سير العملية الانتخابية في الشمال عن كثب مع وزير الداخلية.



وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "أثمّن سرعة تدخل الأجهزة الأمنية لضبط المخالفات ومحاولات الرشوة. لن نتهاون مع تكرار هذه التجاوزات، لا في الشمال، ولا في بيروت أو البقاع أو الجنوب لاحقاً. ومع اقتراب إغلاق الصناديق، أدعو المواطنين في الشمال جميعاً الى المشاركة بكثافة. هذه فرصتهم للتعبير عن احتياجاتهم وطموحاتهم، فتنمية بلدنا تبدأ ببلداتنا".