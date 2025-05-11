نواف سلام: أثمّن سرعة تدخل الأجهزة الأمنية لضبط المخالفات ومحاولات الرشوة ولن نتهاون مع تكرار التجاوزات

أتابع سير العملية الانتخابية في الشمال عن كثب مع وزير الداخلية، وأثمّن سرعة تدخل الأجهزة الأمنية لضبط المخالفات ومحاولات الرشوة. لن نتهاون مع تكرار هذه التجاوزات، لا في الشمال، ولا في بيروت أو البقاع أو الجنوب لاحقاً. ومع اقتراب إغلاق الصناديق، أدعو المواطنين في الشمال جميعاً… pic.twitter.com/kglcfm2hm1
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) May 11, 2025
أتابع سير العملية الانتخابية في الشمال عن كثب مع وزير الداخلية، وأثمّن سرعة تدخل الأجهزة الأمنية لضبط المخالفات ومحاولات الرشوة. لن نتهاون مع تكرار هذه التجاوزات، لا في الشمال، ولا في بيروت أو البقاع أو الجنوب لاحقاً. ومع اقتراب إغلاق الصناديق، أدعو المواطنين في الشمال جميعاً… pic.twitter.com/kglcfm2hm1