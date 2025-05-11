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فرح تفقد نقاط تمركز عناصر الدفاع المدني المنتشرين في محافظتي لبنان الشمالي وعكار

أخبار لبنان
2025-05-11 | 11:03
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فرح تفقد نقاط تمركز عناصر الدفاع المدني المنتشرين في محافظتي لبنان الشمالي وعكار
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فرح تفقد نقاط تمركز عناصر الدفاع المدني المنتشرين في محافظتي لبنان الشمالي وعكار

تفقد المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح نقاط تمركز عناصر الدفاع المدني المنتشرين في مختلف أقضية محافظتي لبنان الشمالي وعكار، واطلع ميدانيا على سير تنفيذ المهام الموكلة إليهم في إطار مواكبة المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية.

وأثنى فرح على "الجهوزية والانضباط اللذين أظهرهما العناصر"، بحسب بيان للدفاع المدني، وأعطى توجيهاته بضرورة "تقديم المساعدة الفورية للناخبين، ولا سيما كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل وصولهم إلى أقلام الاقتراع بأمان".

ولفت البيان الى أنه "منذ الساعة الخامسة من فجر اليوم الأحد، تمركز ٤١٧ عنصرا في ١٣٣ نقطة انتشار، معزّزين بـ٨٣ آلية توزعت بين ٥٧ آلية إطفاء، و٢٢ آلية إسعاف، و٤ آليات نقل، لتأمين مواكبة العملية الانتخابية. وتم، حتى الساعة، تنفيذ ٢٢٨ مهمة لمساعدة الناخبين المسنّين والمقعدين ضمن مراكز الاقتراع، والتدخل ميدانيا لمعالجة ٥ حالات طارئة، في حين نُقلت حالة واحدة إلى المستشفى نتيجة عارض صحي".

وزار فرح سرايا حلبا، حيث اجتمع بمحافظ عكار عماد اللبكي، وتم التنسيق في شأن المهمات الموكلة إلى الدفاع المدني خلال العملية الانتخابية في المنطقة. كما شارك فرح في اجتماعٍ ترأسه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، خُصّص لبحث مجريات العملية الانتخابية، بحضور المحافظ وعدد من قادة الأجهزة الأمنية، تأكيدا على الجهوزية الشاملة والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات المعنية لضمان حسن سير الانتخابات.

وأشار البيان إلى أن "هذه الجهوزية الخاصة بالمواكبة الانتخابية تسير بالتوازي مع استمرار عناصر الدفاع المدني في تنفيذ مهامهم اليومية على امتداد الأراضي اللبنانية، ولا سيما تلك المتعلقة بالإطفاء والإسعاف والإنقاذ، وغيرها من الواجبات الميدانية التي يضطلعون بها على مدار الساعة. ويجسّد هذا الجهد المتواصل التزام الدفاع المدني بدوره الوطني والإنساني، ويعكس صورة الجهوزية التامة للعناصر المنتشرين في مختلف المناطق".

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني "استمرار حال الجهوزية التامة حتى صباح يوم غد الإثنين، وحرصها الدائم على تأدية واجبها في حماية المواطنين خلال مختلف المحطات الوطنية"، مذكرة المواطنين بضرورة الاتصال على الرقم ١٢٥ أو التواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم 70192693 للتبليغ عن أي طارئ.

أخبار لبنان

نبيل فرح

الدفاع المدني

لبنان الشمالي

عكار

الانتخابات البلدية والاختيارية

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