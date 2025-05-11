بري إستقبل وليد وتيمور جنبلاط... وهذا ما جرى بحثه

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، يرافقه رئيس "اللقاء الديمقراطي" النيابي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، حيث تناول اللقاء بحث لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية.