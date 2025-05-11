الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عون من الكويت: أثق بأن هذه الزيارة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين بلدينا وشعبينا الشقيقين

أخبار لبنان
2025-05-11 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عون من الكويت: أثق بأن هذه الزيارة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين بلدينا وشعبينا الشقيقين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
عون من الكويت: أثق بأن هذه الزيارة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين بلدينا وشعبينا الشقيقين

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الى المطار الأميري في الكويت عند الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم، في مستهل زيارة رسمية الى دولة الكويت، تلبية لدعوة من أمير الدولة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وكان أمير الكويت في استقبال الرئيس عون على ارض المطار، وإلى جانبه ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بالإضافة إلى القائم بأعمال سفارة لبنان في الكويت أحمد عرفة.

وبعد استعراض ثلة من حرس الشرف، اصطحب أمير الكويت الرئيس عون إلى القاعة الأميرية، حيث عزف النشيدان اللبناني والكويتي، ثم صافح رئيس الجمهورية الوفد الكويتي المستقبِل الذي ضم رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي، وزير الدفاع وزير الداخلية بالانابة الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وكبار المسؤولين في الدولة.

كما صافح أمير الكويت أعضاء الوفد اللبناني، الذي ضم: وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، القائم بأعمال سفارة لبنان في الكويت أحمد عرفة، المدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجهورية الدكتور نبيل شديد، المستشار الشخصي للرئيس العميد اندره رحال، والمستشارين جان عزيز، نجاة شرف الدين، ومريم عيد، ومدير الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.

ورافقت الرئيس عون بعثة الشرف الكويتية برئاسة المستشار في الديوان الأميري محمد عبدالله أبو الحسن.

وبعد استراحة قصيرة في القاعة الأميرية، ودع أمير الكويت الرئيس عون على أرض المطار قبل توجهه إلى مقر اقامته في قصر بيان، يرافقه ولي العهد الكويتي.

وبعد وصوله إلى الكويت، أدلى الرئيس عون بالتصريح التالي:
"يسرني أن ألبي اليوم دعوة كريمة من أخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت. وتأتي زيارتي هذه تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية والأخوية المميزة التي تجمع لبنان والكويت، وهي علاقات متجذرة في التاريخ ومبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق على مختلف الصعد.

وأود أن أعبر عن بالغ تقديري وامتنان الشعب اللبناني للدعم المستمر الذي قدمته وتقدمه دولة الكويت للبنان، خاصةً في الظروف الصعبة التي مر بها وطننا. فدولة الكويت كانت ولا تزال سندًا قويًا للبنان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

وخلال هذه الزيارة، سنبحث مع الأشقاء في الكويت سبل تعزيز التعاون الثنائي وتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين بلدينا، بما يخدم مصالح شعبينا الشقيقين، وستكون فرصة للتأكيد على ان اللبنانيين ينتظرون عودة أشقائهم الكويتيين إلى بلدهم الثاني لبنان لاسيما خلال فصل الصيف المقبل لتزهو الربوع اللبنانية من جديد بوجودهم.

كما سنتطرق إلى التحديات التي تواجه المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك في ظل الظروف الراهنة.

أتطلع إلى لقاء سمو أمير دولة الكويت والمسؤولين الكويتيين، وأثق بأن هذه الزيارة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين بلدينا وشعبينا الشقيقين".

أخبار لبنان

الكويت:

الزيارة

ستفتح

آفاقًا

جديدة

للتعاون

بلدينا

وشعبينا

الشقيقين

LBCI التالي
الرئيس عون: صوّتوا للمشروع لا للشخص... وموضوع الرشاوى الانتخابية في جبل لبنان قيد المتابعة قضائياً
الرئيس عون: وجود الكويت أساسي ولا نريد هبات بل استثمارات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-05-05

كلمة باسم الرئيس عون خلال حفلة في الكويت: شعبنا محبّ للسلام وطامح إلى الاستقرار

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-01

سفير لبنان لدى الامارات: زيارة الرئيس عون تعزيز لفرص التعاون بين أبوظبي وبيروت

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-29

رئيس مكتب التعاون الروسي اللبناني بحث والخوري في التعاون لفتح أسواق جديدة للصناعات اللبنانية في روسيا

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-23

قاليباف: أتمنى أن تؤدي الزيارة الى مزيد من علاقات التعاون بين ايران ولبنان خصوصا مع بدء الحكومة الجديدة عملها وسنقف الى جانب أي قرار تتخذه الحكومة والشعب والمقاومة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:27

آخر المعطيات حول المشهد الانتخابي في شكا

LBCI
أمن وقضاء
13:55

قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

LBCI
أخبار لبنان
13:55

حملة حقي: ملحوظات في اقتراع الناخبين المعوقين في الشمال وعكار

LBCI
أخبار لبنان
13:30

رجي: لتفعيل التعاون الثنائي بين لبنان والكويت في مختلف المجالات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-05-09

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
2025-05-06

سلطنة عمان تؤكد التوسط في اتفاق وقف إطلاق نار بين الحوثيين في اليمن والولايات المتحدة

LBCI
اخبار البرامج
2025-01-05

"سنة التغيير"... إليكم توقعات ماغي فرح لبرج العذراء لعام 2025!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-10

قضاء الكورة بين العائلات والأحزاب: إنتخابات بلدية من نوع آخر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:27

آخر المعطيات حول المشهد الانتخابي في شكا

LBCI
أخبار دولية
14:00

أجواء الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية الأميركية من الجانب الأميركي

LBCI
أخبار دولية
13:56

الجولة الرابعة من المحادثات النووية... بين التقدم وتعقد المسار التفاوضي

LBCI
أخبار لبنان
13:22

مقارنة وقراءة في نسب الإقتراع بين العامين 2016 و2025

LBCI
أخبار لبنان
12:28

وزارة الداخلية سجّلت أكثر من 500 شكوى... إليكم نسب الاقتراع في لبنان الشمالي وعكار

LBCI
أخبار لبنان
11:52

نسبة إقتراع متدنية في تنورين الفوقا وتنورين التحتا ووطى حوب

LBCI
أخبار لبنان
10:42

هكذا يبدو المشهد الإنتخابي في حامات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:33

العمل الاسرائيليّ يستمر على خطين: استعادة الأسرى من غزة وتحديد مستقبل القطاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:20

منافسة انتخابية قويّة في رحبة قضاء عكار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
05:47

مصدر سوري رسمي ينفي للـLBCI العثور على رفاة الصحافي الأميركي أوستن تايس

LBCI
أخبار لبنان
04:24

نسب الاقتراع في محافظتي لبنان الشمالي وعكار حتى الساعة 11 قبل الظهر بين عام 2016 وعام 2025

LBCI
حال الطقس
03:16

استقرار تام في الأحوال الجوية

LBCI
أخبار لبنان
01:40

تدافع وإشكالات داخل مركز الاقتراع في مدرسة بخعون الفنية - قضاء الضنية

LBCI
أخبار لبنان
01:47

في خرق لسريّة الاقتراع...رئيس قلم يدخل العازل مع ناخب في مدرسة الكورة الرسمية

LBCI
أخبار لبنان
00:45

بعد ساعة من فتح المراكز شمالًا..اليكم نسبة الاقبال على عملية الاقتراع

LBCI
أخبار لبنان
02:31

خروقات انتخابية في الشمال: اقتراع خارج العازل ومندوب يصوّت عن ناخب

LBCI
خبر عاجل
07:38

نسبة الإقتراع حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بلغت في الشمال 21.73% - عكار: 29.74% - طرابلس: 12.98% - زغرتا: 26.6% - بشري: 23.35% - المنية الضنية: 29.07% - الكورة: 26.59% - البترون: 34.91%

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More