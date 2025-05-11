الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
22
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
22
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون استقبل أركان السفارة اللبنانية في الكويت واطلع منهم على أوضاع الجالية
أخبار لبنان
2025-05-11 | 13:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الرئيس عون استقبل أركان السفارة اللبنانية في الكويت واطلع منهم على أوضاع الجالية
استهل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته في مقر إقامته في قصر بيان في الكويت، باستقبال القائم بأعمال سفارة لبنان لدى الكويت السفير أحمد عرفة، مع طاقم السفارة الدبلوماسي والقنصلي، في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.
ورحب السفير عرفة بالرئيس عون، معربا عن سعادة الجالية اللبنانية في الكويت بزيارة رئيس الجمهورية. وعرض له ظروف العمل في السفارة وأوضاع اللبنانيين في الكويت.
ورد الرئيس عون مرحباً بالسفير عرفة واركان السفارة، وهنأهم على "الجهود التي يبذلونها في سبيل تفعيل العمل الدبلوماسي والقنصلي، وتحسين العلاقات اللبنانية - الكويتية"، منوها بأهمية الدور الذي يلعبه المغتربون في الخارج، ولاسيما في الكويت.
ثم استمع الى شرح عن أوضاع الجالية اللبنانية في الكويت، إضافة الى مسار العمل في السفارة والقنصلية. وعرض الرئيس عون للوفد ما تقوم به الحكومة من أجل تفعيل عملية النهوض الاقتصادي في البلاد، ومنها الاصلاحات والتعيينات والقوانين التي أقرها مجلس النواب، إضافة الى الانتخابات البلدية والاختيارية في مرحلتيها الاولى والثانية.
ثم أجرى الرئيس عون لقاءً اعلامياً مع مدير وكالة الأنباء الكويتية بالوكالة محمد راشد المناعي.
أخبار لبنان
جوزاف عون
السفارة اللبنانية
الكويت
التالي
غياب المعازل في أقلام الاقتراع في مدرسة بطرماز
وزير الداخلية: ضبط حالة رشوة انتخابية والعملية انطلقت بسلاسة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-02-21
الرئيس عون دعا الجالية اللبنانية في استراليا للمشاركة بمسيرة النهوض
أخبار لبنان
2025-02-21
الرئيس عون دعا الجالية اللبنانية في استراليا للمشاركة بمسيرة النهوض
0
أخبار لبنان
2025-05-08
عون تابع التطورات جنوبًا واطلع من عبود على أوضاع الشمال والتقى رياشي
أخبار لبنان
2025-05-08
عون تابع التطورات جنوبًا واطلع من عبود على أوضاع الشمال والتقى رياشي
0
آخر الأخبار
14:58
رئيس الجمهورية جوزاف عون: الهدف من الزيارة الى الكويت شكرها على الدعم للبنان وعلى استضافتها للجالية اللبنانية ووجودها أساسي على الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي والانمائي
آخر الأخبار
14:58
رئيس الجمهورية جوزاف عون: الهدف من الزيارة الى الكويت شكرها على الدعم للبنان وعلى استضافتها للجالية اللبنانية ووجودها أساسي على الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي والانمائي
0
أخبار لبنان
2025-04-10
سلام إطلع من وفد "اللبنانية" على أوضاع الجامعة ووعد بدعمها
أخبار لبنان
2025-04-10
سلام إطلع من وفد "اللبنانية" على أوضاع الجامعة ووعد بدعمها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:27
آخر المعطيات حول المشهد الانتخابي في شكا
أخبار لبنان
14:27
آخر المعطيات حول المشهد الانتخابي في شكا
0
أمن وقضاء
13:55
قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
أمن وقضاء
13:55
قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
0
أخبار لبنان
13:55
حملة حقي: ملحوظات في اقتراع الناخبين المعوقين في الشمال وعكار
أخبار لبنان
13:55
حملة حقي: ملحوظات في اقتراع الناخبين المعوقين في الشمال وعكار
0
أخبار لبنان
13:30
رجي: لتفعيل التعاون الثنائي بين لبنان والكويت في مختلف المجالات
أخبار لبنان
13:30
رجي: لتفعيل التعاون الثنائي بين لبنان والكويت في مختلف المجالات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:16
منظمة مساعدة الرهائن العالمية: التصريحات أو البيانات الرسمية المتعلقة بأي تطورات بشأن تايس تصدر عن عائلته فقط
أخبار دولية
10:16
منظمة مساعدة الرهائن العالمية: التصريحات أو البيانات الرسمية المتعلقة بأي تطورات بشأن تايس تصدر عن عائلته فقط
0
أخبار دولية
13:56
الجولة الرابعة من المحادثات النووية... بين التقدم وتعقد المسار التفاوضي
أخبار دولية
13:56
الجولة الرابعة من المحادثات النووية... بين التقدم وتعقد المسار التفاوضي
0
أخبار دولية
14:00
أجواء الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية الأميركية من الجانب الأميركي
أخبار دولية
14:00
أجواء الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية الأميركية من الجانب الأميركي
0
آخر الأخبار
14:13
الرئيس الإيراني: نحن جادون في المفاوضات ونسعى للوصول إلى اتفاق وسنواصل بقوة أنشطتنا النووية السلمية
آخر الأخبار
14:13
الرئيس الإيراني: نحن جادون في المفاوضات ونسعى للوصول إلى اتفاق وسنواصل بقوة أنشطتنا النووية السلمية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:27
آخر المعطيات حول المشهد الانتخابي في شكا
أخبار لبنان
14:27
آخر المعطيات حول المشهد الانتخابي في شكا
0
أخبار دولية
14:00
أجواء الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية الأميركية من الجانب الأميركي
أخبار دولية
14:00
أجواء الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية الأميركية من الجانب الأميركي
0
أخبار دولية
13:56
الجولة الرابعة من المحادثات النووية... بين التقدم وتعقد المسار التفاوضي
أخبار دولية
13:56
الجولة الرابعة من المحادثات النووية... بين التقدم وتعقد المسار التفاوضي
0
أخبار لبنان
13:22
مقارنة وقراءة في نسب الإقتراع بين العامين 2016 و2025
أخبار لبنان
13:22
مقارنة وقراءة في نسب الإقتراع بين العامين 2016 و2025
0
أخبار لبنان
12:28
وزارة الداخلية سجّلت أكثر من 500 شكوى... إليكم نسب الاقتراع في لبنان الشمالي وعكار
أخبار لبنان
12:28
وزارة الداخلية سجّلت أكثر من 500 شكوى... إليكم نسب الاقتراع في لبنان الشمالي وعكار
0
أخبار لبنان
11:52
نسبة إقتراع متدنية في تنورين الفوقا وتنورين التحتا ووطى حوب
أخبار لبنان
11:52
نسبة إقتراع متدنية في تنورين الفوقا وتنورين التحتا ووطى حوب
0
أخبار لبنان
10:42
هكذا يبدو المشهد الإنتخابي في حامات
أخبار لبنان
10:42
هكذا يبدو المشهد الإنتخابي في حامات
0
تقارير نشرة الاخبار
08:33
العمل الاسرائيليّ يستمر على خطين: استعادة الأسرى من غزة وتحديد مستقبل القطاع
تقارير نشرة الاخبار
08:33
العمل الاسرائيليّ يستمر على خطين: استعادة الأسرى من غزة وتحديد مستقبل القطاع
0
تقارير نشرة الاخبار
08:20
منافسة انتخابية قويّة في رحبة قضاء عكار
تقارير نشرة الاخبار
08:20
منافسة انتخابية قويّة في رحبة قضاء عكار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
05:47
مصدر سوري رسمي ينفي للـLBCI العثور على رفاة الصحافي الأميركي أوستن تايس
أخبار دولية
05:47
مصدر سوري رسمي ينفي للـLBCI العثور على رفاة الصحافي الأميركي أوستن تايس
2
أخبار لبنان
04:24
نسب الاقتراع في محافظتي لبنان الشمالي وعكار حتى الساعة 11 قبل الظهر بين عام 2016 وعام 2025
أخبار لبنان
04:24
نسب الاقتراع في محافظتي لبنان الشمالي وعكار حتى الساعة 11 قبل الظهر بين عام 2016 وعام 2025
3
حال الطقس
03:16
استقرار تام في الأحوال الجوية
حال الطقس
03:16
استقرار تام في الأحوال الجوية
4
أخبار لبنان
01:40
تدافع وإشكالات داخل مركز الاقتراع في مدرسة بخعون الفنية - قضاء الضنية
أخبار لبنان
01:40
تدافع وإشكالات داخل مركز الاقتراع في مدرسة بخعون الفنية - قضاء الضنية
5
أخبار لبنان
01:47
في خرق لسريّة الاقتراع...رئيس قلم يدخل العازل مع ناخب في مدرسة الكورة الرسمية
أخبار لبنان
01:47
في خرق لسريّة الاقتراع...رئيس قلم يدخل العازل مع ناخب في مدرسة الكورة الرسمية
6
أخبار لبنان
00:45
بعد ساعة من فتح المراكز شمالًا..اليكم نسبة الاقبال على عملية الاقتراع
أخبار لبنان
00:45
بعد ساعة من فتح المراكز شمالًا..اليكم نسبة الاقبال على عملية الاقتراع
7
أخبار لبنان
02:31
خروقات انتخابية في الشمال: اقتراع خارج العازل ومندوب يصوّت عن ناخب
أخبار لبنان
02:31
خروقات انتخابية في الشمال: اقتراع خارج العازل ومندوب يصوّت عن ناخب
8
خبر عاجل
07:38
نسبة الإقتراع حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بلغت في الشمال 21.73% - عكار: 29.74% - طرابلس: 12.98% - زغرتا: 26.6% - بشري: 23.35% - المنية الضنية: 29.07% - الكورة: 26.59% - البترون: 34.91%
خبر عاجل
07:38
نسبة الإقتراع حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بلغت في الشمال 21.73% - عكار: 29.74% - طرابلس: 12.98% - زغرتا: 26.6% - بشري: 23.35% - المنية الضنية: 29.07% - الكورة: 26.59% - البترون: 34.91%
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More