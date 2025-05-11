رجي: لتفعيل التعاون الثنائي بين لبنان والكويت في مختلف المجالات

أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في حديث لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى الكويت تأتي ضمن بادرة تقدير ووفاء للكويت، دولة وشعبا، على دعمها المتواصل للبنان.



وشدد الوزير رجي على أهمية الدعم المتواصل والمستمر الذي تقدمه دولة الكويت للبنان، حكومة وشعبا، في مختلف الظروف، قائلا: "لطالما كانت الكويت الدولة السباقة في دعم لبنان، وهي شريك أساسي في مسيرة نهوضه".



وأعرب رجي عن تمنياته بأن "تسهم زيارة الرئيس عون في استعادة الزخم الكويتي المعهود، والمساعدة في مسيرة النهوض بلبنان القائمة على الاصلاحات الاقتصادية والسياسية التي يعمل على تنفيذها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نواف سلام والوزراء أعضاء الحكومة" .



ودعا رجي الى "تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصا في ما يتعلق بالتبادل التجاري والسياحي"، مثمنا عاليا احتضان الكويت للجالية اللبنانية، التي ترى فيها وطنها الثاني، وهذا الشعور متبادل.