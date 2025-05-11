غرفة عمليات ليلية في وزارة العدل للتدخل عند الاقتضاء

في إطار مواكبته للعملية الانتخابية، أنهى وزير العدل عادل نصار جولة تفقدية مسائية بدأها بعد ظهر اليوم من قصر العدل في طرابلس بعد اقفال أقلام الإقتراع وبدء القضاة بأعمال الفرز فيما عقد اجتماعه الأول مع النائب العام الاستئنافي في الشمال محمد الشعراني ورئيس لجنة القيد العليا القاضي سهى الحسن والقضاة المعنيين بلجان القيد الابتدائية وبحث معهم سير التحضيرات واستمع إلى مطالبهم وأبدى استعداد الوزارة لتأمين مطالبهم والتنسيق الكامل مع الادارة لتلبية كافة احتياجات اللجان لإتمام عملية الفرز بشكل سليم وسوي، هذا وقد عالج نصار من قصر العدل في طرابلس حالات عدة آنية ولاسيما أن نصار كان قد أنشأ غرفة عمليات في وزارة العدل يترأسها القاضي جوني القزي ومن عدة قضاة غايتها التدخل عند الاقتضاء.

كما التقى نصار محافظ الشمال رمزي نهرا الذي ابدى تعاوناً لتسيير عمل اللجان.



ومن ثم انتقل وزير العدل مع الوفد المرافق إلى حلبا عكار واجتمع من هناك مع المحافظ عماد لبكي ورئيس لجنة القيد العليا القاضي أحمد الأيوبي فواكب من هناك الإجراءات أثناء وصول صناديق الأقلام إلى السرايا والتي كانت منسقة بين الإدارة ولجان القيد فسارت بشكل سوي ومنظم.



الى ذلك، انتقل الوزير إلى زغرتا وتفقد أقلام الفرز هناك والتقى القائمقام القاضي إيمان الرفاعي ورئيس لجنة القيد العليا القاضي داني شبلي والتقى المعنيين وأثنى على التعاون القائم بين الإدارة وبين القضاة وعلى عمل لجنة الفرز الذي بدأت ايضاً أثناء تواجد الوزير في المكان والتي كانت ايضاً منسقة بين الادارة ولجان القيد فأكد نصار أمام كافة القضاة أن العمل الذي تحقق اليوم هو نجاح للبنان وتأكيد على أن الدولة اللبنانية حريصة على سير العمل الديمقراطي بخاصة ان الشعب اللبناني يتشوق إلى آلية عمل مثلى وقد اثنى على عمل القضاة وشبههم بعسكر الجمهورية وجنود الديمقراطية وحثهم المثابرة على تطبيق القوانين وتحقيق العدالة.



ومع انتهاء الجولة التفقدية المسائية الشمالية، يتوجه نصار إلى الوزارة لمتابعة الليل الانتخابي الطويل ضمن غرفة العمليات المنشأة في الوزارة مع القضاة المعنيين للتدخل عند الاقتضاء...