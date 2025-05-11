الانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال وعكار: نتائج بدأت تتظهر

الداخلية: عكار وطرابلس الأعلى في عدد الشكاوى خلال العملية الإنتخابية

الداخلية: عكار وطرابلس الأعلى في عدد الشكاوى خلال العملية الإنتخابية

عوده: لنحافظ على رباط المحبة والسلام بيننا ليكون عملنا نورًا قياميًا في ظلام هذا العالم