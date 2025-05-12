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رئاسة الجمهورية تحذر من التطاول على الأشقاء العرب وتدعو الإعلام إلى الالتزام بالمسؤولية

أخبار لبنان
2025-05-12 | 01:13
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رئاسة الجمهورية تحذر من التطاول على الأشقاء العرب وتدعو الإعلام إلى الالتزام بالمسؤولية
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رئاسة الجمهورية تحذر من التطاول على الأشقاء العرب وتدعو الإعلام إلى الالتزام بالمسؤولية

 صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي :

"تذكر رئاسة الجمهورية جميع وسائل الإعلام اللبنانية الكريمة، بضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية، والقانونية، والأخلاقية، في هذه الظروف الحساسة بالذات.

وتهيب بالجميع عدم التطاول، تجنياً أو تلفيقاً أو تركيباً، على أي جهة خارجية صديقة للبنان، وخصوصاً من الأشقاء العرب. وبالأخص في قضايا وتوقيت تلامس حد التآمر على المصالح الوطنية العامة.

وإذ تكرر رئاسة الجمهورية تمسكها الكامل بحرية التعبير وبقدسيتها، تذكر المعنيين بهذه الحرية، بأن لها مقتضيات ثابتة، أولها الحقيقة، وثانيها الانتظام العام في مجتمع ديمقراطي، تماماً كما ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبالتالي فإن أي خروج عن هذه المقتضيات، يعرض مرتكبه لوقوعه خارج إطار الحرية، وفي خانة الارتكاب المشهود."

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