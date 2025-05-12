القصيفي دان إطلاق النار العشوائي وهنّأ الزميلة ندى اندراوس على نجاتها

دان نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي استمرار ظاهرة إطلاق النار العشوائي في الاستحقاقات الوطنية والاجتماعية والمناسبات، متوقفًا عند ما حصل في عدد من مدن الشمال وأقضيتها، من تعريضٍ لأرواح المواطنين للخطر، ومن بينهم أفراد الطواقم الإعلامية التي كانت تتولى تغطية وقائع الانتخابات البلدية، مما أدى إلى إصابة الزميلة ندى اندراوس برصاصة طائشة في منطقة الضم والفرز في طرابلس.



وإذ هنّأ النقيب القصيفي الزميلة اندراوس على نجاتها وسلامتها، دعا القضاء والأجهزة الأمنية إلى التشدد في ملاحقة مطلقي النار وتوقيفهم، وإحالتهم أمام المحاكم المختصة لينالوا جزاء فعلتهم المستنكرة، صونًا لحياة المواطنين وسلامتهم.