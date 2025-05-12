ساسين للـLBCI: أتمنى على الناخب البيروتيّ الالتزام بالتوافق الحاصل بين المكونات

رأى مستشار رئيس حزب الكتائب ساسين ساسين أنّ المزاج اللبنانيّ بغالبيته تغيّر، لأنّه أدرك أنّ السلاح غير الشّرعيّ لم يحمِ أحدًا.أمّا في شأن الانتخابات البلدية والاختيارية، فأكّد أنّها استحقاق دستوريّ حصل وأنّ الدولة اللبنانية تقوم بكل ما تستطيع القيام به، لإتمامه بنجاح.وقال: "الكتائب اللبنانية راضية عمّا يحصل".وفي انتخابات بيروت، لفت ساسين إلى الطرح، الذي قدّمه اللواء أشرف ريفي في شأن دائرتي بيروت، موضحًا أنّه طرح ينصف الجميع.لكنّه شدّد على أنّ البحث فيه يحتاج إلى "نار هادئة"، للوصول إلى انسجام.وتمنى على الناخب البيروتيّ الالتزام بالتوافق الحاصل بين المكونات.وفي شأن انتخابات زحلة، أوضح أنّ عدم التحالف بين الكتائب و"القوات اللبنانية" متعلق بالمسؤولين القواتيين، داخل المنطقة.وأكّد وجود تواصل دائم مع قيادة "التيّار الوطنيّ الحر"، عمومًا، "لأنّ التواصل مع الجميع هو ما يسمح بالنّهوض بالبلد".