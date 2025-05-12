رجي التقى نظيره الكويتي ودعا الكويتيين الى العودة الى لبنان للسياحة والاستثمار

التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي نظيره الكويتي الشيخ عبدالله علي اليحيا في الكويت، بحضور وفدين من الجانبين، ضمن زيارة رسمية يرافق فيها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.



اللقاء تناول العلاقات الثنائية، وضرورة تفعيل اللجنة المشتركة اللبنانية – الكويتية، في ظل العهد الجديد وعودة لبنان إلى محيطه العربي.

وشكر رجي الكويت على دعمها المستمر للبنان، داعياً الكويتيين إلى زيارة لبنان للسياحة والاستثمار، ومشدداً على أهمية الدعم الديبلوماسي لتحرير ما تبقى من أرض محتلة، وعلى حصرية السلاح بيد الدولة.