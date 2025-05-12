الحجار: صناديق الإقتراع في محافظتي لبنان الشماليّ وعكار سُلّمت كلها

توضيحاً لما تم تداوله عن سرقة أحد صناديق الإقتراع في عكار، أكّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أنّ صناديق الإقتراع في محافظتي لبنان الشماليّ وعكار سُلّمت كلها بمؤازرة من قوى الأمن الداخليّ إلى لجان القيد بعد فرزها.

وقال إنّ كل ما يتم تداوله بعيد كل البعد من الحقيقة.