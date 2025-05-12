سلام: لا تهاون مع الرشوة والسلاح... وانتخابات الشمال نجحت بإدارة مسؤولة



كتب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عبر منصة "أكس" أن انتخابات الشمال نُظّمت بنجاح، موجّهًا الشكر لوزارة الداخلية على إدارتها المسؤولة.



وأكد سلام أن الرشوة الانتخابية، "أيّاً يكن مصدرها، ستُواجَه بإجراءات صارمة"، مشددًا على استمرار التحقيقات لكشف مصدر الرشوة واتخاذ التدابير القضائية المناسبة "فلا غطاء على أحد".



وأدان سلام مشهد السلاح والرصاص الطائش الذي أدى إلى إصابات خطيرة، واصفًا إيّاه بـ"المرفوض أخلاقياً وقانونياً"، معتبرًا أنه "ظاهرة مخزية ومتخلّفة يجب أن تتوقّف".



وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية، وخصوصًا الجيش، أوقفت العديد من مطلقي النار، مؤكدًا عدم التهاون في المضي بالمسار الأمني والقضائي وإنزال أشد العقوبات بحق المخلين بالأمن.



وختم مناشدًا المواطنين الكفّ عن هذه الظاهرة الخطيرة، "فالسلاح ليس وسيلةً للتعبير، ولا لفرض واقع خارج منطق الدولة".