بخاري بعد لقائه سلامة: بدأنا زيارتنا البروتوكولية بلقاء وزير عنده عمق ثقافيّ

أوضح سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري أنّ زيارته وزير الثقافة غسان سلامة تأتي في إطار الزيارات البروتوكولية.



وقال: "واحببنا أن نبدأها بلقاء الوزير سلامة والبحث في تعزيز العلاقات الثنائية الثقافية ذو عمق ثقافيّ، إضافة إلى التعاون المشترك بين البلدين".



وجال الوزير سلامة والسفير بخاري في أرجاء المكتبة الوطنية.