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سلام بحث مع ريزا وأليكو في برنامج مساعدة المناطق المتضررة جنوبًا
أخبار لبنان
2025-05-12 | 07:16
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سلام بحث مع ريزا وأليكو في برنامج مساعدة المناطق المتضررة جنوبًا
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم في السرايا الممثل المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بليرتا أليكو.
وتم عرض لبرنامج الامم المتحدة لمساعدة المناطق المتضررة من جراء العدوان الاسرئيلي الاخير لا سيما في الجنوب، ومسح الحاجات للمناطق المتضررة تمهيدًا لوضع خطة شاملة خصوصًا في مجالات الطاقة والمياه وادارة النفايات والطاقة المتجددة ، كذلك تم بحث المبادرات الخاصة لانعاش الحياة الاقتصادية.
واستقبل الرئيس سلام وفدًا من المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام.
وتحدث باسم الوفد انطوان جبران، قائلًا:"نحن نمثل المتقاعدين في مؤسسات الدولة اللبنانية من عسكريين، وديبلوماسيين، وإداريين، وأساتذة في مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، سبق أن تقدمنا بمذكرة مطالب، وفي مقدمها إقرار سلسلة رواتب جديدة تنصف مختلف القطاعات".
وأشار إلى أن "زيارتنا اليوم ليست الأولى، فقد سبق أن حملنا مطالبنا، أما هذه المرة فجئنا محملين أيضا بهواجس إضافية. أبرزها أولًا: مسألة سلسلة الرتب والرواتب ومدى الجدية في التعاطي معها، وثانيًا، ضرورة الفصل بين المتقاعدين العسكريين وغير العسكريين في المعالجات المالية والإدارية".
ولفت إلى أن "سلام طمأننا إلى أن لا تمييز في الاهتمام بين جميع المتقاعدين، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، وأن الملف موضع متابعة من قبله، ومن قبل الحكومة، كما يحظى باهتمام فخامة رئيس الجمهورية. كما أكد أن العمل جار على ملف سلسلة الرتب والرواتب".
واستقبل الرئيس سلام وفدًا من صندوق التنمية الاقتصادي والاجتماعي برئاسة مدير الصندوق هيثم عمر الذي اوضح ان "البحث تناول أوضاع الصندوق والمشاريع التي ينفذها على كامل الاراضي اللبناني والممولة من الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا الى "عدد من المشاريع تنفذ وتتعلق بحوض الليطاني ومساعدة المصانع لوقف التلوث، اضافة الى مشاريع بيئية وتنموية".
والتقى رئيس الحكومة رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الامين الذي دعاه الى حضور المؤتمر الذي سيقام في فندق "فينيسيا" في ٣ حزيران المقبل تحت عنوان "الحكومة الذكية: خبرات اغترابية من أجل لبنان."
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