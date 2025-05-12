الحوت للـLBCI: الأهم هو ضمان المناصفة في بيروت

أكّد النائب عماد الحوت أنّ الأولوية الرئيسية هي استعادة الثقة لجلب الاستثمارات الخارجية وذلك بممارسة الإصلاحات وإعادة هيكلة المصارف ودراسة الفجوة المالية وتحديدها.



وقال للـLBCI: "قدمت وزميلي نبيل بدر اقتراح قانون ينظم صلاحية المحافظ في شأن مهل التعامل مع قرارات المجلس البلديّ".



أمّا عن الانتخابات، فأوضح أنّ في بيروت هناك لائحة أولى عبارة عن تجمع الاحزاب السياسية ولائحة ثانية عبارة عن مستقلين وعائلات.



وأكّد أنّ الأهم هو ضمان المناصفة.