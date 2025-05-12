لجنة الصحة ناقشت اقتراحات قوانين مرتبطة بالضمان... عبدالله: تقديمات الصندوق تحسنت وهي في طور التعافي

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور الاعضاء.



وقال عبدالله بعد الجلسة: "كان على جدول اعمال لجنة الصحة عددا من اقتراحات القوانين المرتبطة بالضمان الاجتماعي، الاول مقدم من مجموعة من الزملاء، منذ حوالي السنة، ويطلب أن يسمح للمؤسسات الخاصة بالاستغناء موقتا عن خدمات الضمان الاجتماعي وابرام تغطية صحية للأجراء والعاملين مع شركات التأمين. وهنا نشير إلى أن تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحسنت وهي في طور التعافي، لذلك تم الاتفاق على الاستمهال لغاية آخر السنة حتى تكون هذه الخدمات اكتملت".



وأشار الى أن "الاقتراح الثاني له علاقة بإخضاع الرؤساء والوزراء والنواب الى تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي مقاربة جديدة الهدف منها أن يكون كل مسؤول على المستويات كافة ضنينا بهذه المؤسسة وباستمراريتها وتقويتها، وأن نكون مساهمين بحماية الناس من أجل إلغاء الطبقية في الاستشفاء. وأرجىء النقاش فيه".



ولفت الى أن الموضوع الثالث يتعلق بالملابسات المرتبطة بخضوع الأطباء لتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قائلا: "الهدف هو مساهمة لجنة الصحة بحفظ حق المواطن مع الحفاظ على حقوق أصحاب العلاقة. يجب الا نستمر كما كنا خلال الأزمة باعتماد اقتصاد الكاش بل علينا أن نعود إلى ما كنا عليه قبل ذلك لأن هذه المؤسسات بدأت تتعافى والتغطية بدأت بالعودة أكثر شمولية، وآن الأوان لأن نوفر على المواطن الدفع من جيبه بدل الاستشفاء لأن هذه مهمة ملقاة على عاتق كل المعنيين. وسيكون لنا نقاش موسع في هذا الملف مع النقابات المعنية".