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قمة لبنانية - كويتية... والرئيس عون يرحّب بقرار رفع التمثيل الدبلوماسي الكويتي في لبنان

أخبار لبنان
2025-05-12 | 09:41
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قمة لبنانية - كويتية... والرئيس عون يرحّب بقرار رفع التمثيل الدبلوماسي الكويتي في لبنان
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قمة لبنانية - كويتية... والرئيس عون يرحّب بقرار رفع التمثيل الدبلوماسي الكويتي في لبنان

أمير الكويت: نقف الى جانب لبنان

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على ضرورة تفعيل العلاقات اللبنانية - الكويتية وتطويرها في كل المجالات، مشيرا الى أن لبنان سيبقى الى جانب الدول الشقيقة. ورحّب بقرار رفع التمثيل الدبلوماسي الكويتي في لبنان.
 
وأثنى الرئيس عون على وقوف الكويت الدائم الى جانب لبنان وعلى مواقفها الداعمة له في المحافل الاقليمية والدولية، ولا سيما في ما خص الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة وعدم التزام إسرائيل باتفاقية وقف اطلاق النار.

من جهته، أكد أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الحرص على تعزيز العلاقات اللبنانية الخليجية والعربية، مثنيا على "التعاون الأمني بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية ،الذي يعد ركنا أساسيا في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة وخصوصا في مجال مكافحة تهريب المخدرات".
 
وأكد وقوف الكويت الى جانب لبنان وكل ما يتخذه من إجراءات لبسط سيادته على كامل أراضيه حتى الحدود المعترف بها دوليا، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن 425. 

كما جدد دعم بلاده لجهود المجموعة الخماسية لحل الأزمة السياسية اللبنانية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ودعم الجيش، مؤكدا مواصلة دورها الفاعل من خلال مشاركتها في مؤتمرات دعم لبنان في الأمن والتنمية. 
 
وأعرب عن ادانة الكويت الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، مطالبا بتنفيذ قرار مجلس الأمن (1701) ووقف إطلاق النار.

كما شدد على أهمية استقرار سوريا وانعكاساته على لبنان ودول الجوار، وعودة اللاجئين السوريين بشكل آمن لمنع تحول سوريا إلى بؤرة توتر في المنطقة.

ووجه الرئيس عون دعوة لأمير الكويت لزيارة لبنان، فرد أمير الكويت شاكرا. وقال: "سأحضر بدعوة او بدون دعوة"، مستذكرا العلاقات اللبنانية - الكويتية ومحبة الكويتيين للبنان وسكنهم فيه منذ عقود طويلة، وحرصهم على العودة اليه.
 

مواقف الرئيس عون والشيخ الصباح جاءت خلال لقاء القمة اللبنانية -الكويتية والمحادثات الموسعة التي عقدت ظهر اليوم في المبنى الرئيسي في قصر بيان، والتي حضرها عن الجانب الكويتي ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء بالانابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ووزير شؤون الديوان الاميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، والمستشار في الديوان الاميري ورئيس بعثة الشرف محمد عبدالله ابو الحسن، ووزير الخارجية عبدالله علي العبدالله اليحيا، ووكيل الديوان الاميري ومدير مكتب أمير الدولة السفير أحمد فهد الفهد، ومدير مكتب ولي العهد الفريق جمال محمد الذياب، ورئيس المراسم والتشريفات الاميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح، ووكيل الشؤون الخارجية في ديوان ولي العهد السيد مازن عيسى العيسى، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي الوزير المفوض فلاح فهد المطيري.
 
وحضر عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، القائم بأعمال سفارة لبنان في الكويت أحمد عرفة، والمدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية نبيل شديد، المستشارون العميد اندره رحال، وجان عزيز، وميريم عيد، ومدير الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.
 

وبعد انتهاء المحادثات الموسعة، عقدت خلوة بين الرئيس عون وأمير الكويت، أقام بعدها الأمير مشعل مأدبة غداء تكريما للرئيس عون، حضرها ولي العهد والمسؤولين الكبار في الكويت، والوفد اللبناني ودبلوماسيين عرب. 
 
وفي نهاية الغداء الذي حضره نحو 200 مدعو، صافح الأمير مشعل وزير الخارجية وأعضاء الوفد اللبناني فردا فردا، فيما صافح الرئيس عون المدعوين الكويتيين الكبار الى الغداء.
 

أخبار لبنان

جوزاف عون

مشعل الأحمد الجابر الصباح

لبنان

الكويت

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