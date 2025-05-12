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وزير الإقتصاد إلى بغداد مع وفد لترؤس المجلس الإقتصادي والإجتماعي الوزاري التحضيري للقمة التنموية

أخبار لبنان
2025-05-12 | 10:19
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وزير الإقتصاد إلى بغداد مع وفد لترؤس المجلس الإقتصادي والإجتماعي الوزاري التحضيري للقمة التنموية
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وزير الإقتصاد إلى بغداد مع وفد لترؤس المجلس الإقتصادي والإجتماعي الوزاري التحضيري للقمة التنموية

يترأس وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة التنموية المنعقد غدًا في بغداد.

وفي إطار التحضيرات، يرافق الوزير بساط وفدًا من وزارة الاقتصاد مؤلف من المدير العام للوزارة الدكتور محمد أبو حيدر ورئيس مصلحة التجارة سيمون جبور، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية والتقنية في هذا الصدد.

وللاطلاع على مشروع برنامج عمل اجتماع المجلس الاقتصادي، الضغط هنا.

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