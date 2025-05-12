توضيح من مكتب وزير الداخلية عن صور لرئيس قلم في طرابلس

أعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات أنه يتم التداول عبر وسائل التواصل الإجتماعي بصورٍ قيل إنها تعود لأحد رؤساء الأقلام وهو يقوم بفتح صناديق الإقتراع في طرابلس.



وأوضح مكتب الوزير أحمد الحجار أنه "وفقاً للآلية المعتمدة فإنه لدى وصول رئيس القلم والكاتب إلى نقطة تواجد العناصر الأمنية بالقرب من مبنى قصر العدل في طرابلس حيث تتواجد لجان القيد يقوم العنصر بإرشاد رئيس القلم الى لجنة الاستلام التي يرأسها قضاة لتسليم محاضر نتائج فرز القلم وتوجيه الكاتب لتسليم الصندوق الذي يحتوي باقي المسلتزمات الإنتخابية في مكان آخر ليصار الى اعادتها الى وزارة الداخلية والبلديات".



وفال: "أما فيما خص الصور المُتداولة من طرابلس، فإن معظم رؤساء الأقلام توافدوا إلى مبنى قصر العدل لتسليم محاضر نتائج الأقلام مرتدين السترة مع بطاقة التعريف من دون وضعها في الصندوق، لذلك قام العنصر بمساعدة رئيس القلم للتأكد من وجود كامل القرطاسية والمستلزمات داخل الصندوق".