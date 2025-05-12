وليد وتيمور جنبلاط زارا ارسلان...

استقبل رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال ارسلان، في دارته في خلدة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط، بحضور مجيد ارسلان.



وجرى خلال اللقاء "التباحث في آخر التطورات المحلية والإقليمية، ولا سيما أوضاع أبناء طائفة الموحدين الدروز في سوريا"، بحسب بيان للحزب "الديموقراطي اللبناني".