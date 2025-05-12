نواف سلام يواكب الوضع في طرابلس: الحكومة لن تتهاون مع أي عملية تلاعب أو تزوير

يواكب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عن كثب الوضع في طرابلس.



وشدد على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع حصول أي مخالفة، داعياً المتظاهرين إلى ضبط النفس وإلى الثقة بأن الحكومة لن تتهاون مع أي عملية تلاعب أو تزوير، ولا سيما أن وزير الداخلية أحمد الحجار موجود في طرابلس ويشرف على شفافية إصدار نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية.