وزيرا الداخلية والعدل في طرابلس... والحجار وعد بإصدار نتائج الانتخابات البلدية الليلة

على اثر الاعتصام الذي نفذه عدد كبير من المواطنين أمام قصر عدل طرابلس مساء اليوم احتجاجا على تأخير إصدار نتائج الانتخابات البلدية، وتوقف عملية الفرز، توجه وزيرا الداخلية أحمد الحجار والعدل عادل نصار الى قصر عدل طرابلس وإلتقيا لجان القيد.



وطالب وزير الداخلية أهالي طرابلس بالتحلي بالصبر، واعدا بأن "تصدر النتائج الليلة". وقال: "اذا كان هناك من موظف قد ارتكب خطأ ما فسيتم محاسبته".



واذ شدد على نزاهة الانتخابات، أكد ألا تلاعب بالمغلفات، وقد تم الأخذ بها كما صدرت من مراكز الاقتراع.



بدوره، شدد وزير العدل على شفافية العملية الانتخابية، شاكرا وزارة الداخلية على الجهد التي بذلته لانجاح الانتخابات.