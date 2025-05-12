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نعيم قاسم: نحن شركاء في العهد الجديد... ونريد للدول العربية أن تعود إلى لبنان
أخبار لبنان
2025-05-12 | 16:07
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نعيم قاسم: نحن شركاء في العهد الجديد... ونريد للدول العربية أن تعود إلى لبنان
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نعيم قاسم: نحن شركاء في العهد الجديد... ونريد للدول العربية أن تعود إلى لبنان
اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن المرحلة بعد وقف إطلاق النار هي مرحلة مسؤولية الدولة اللبنانية، التي أخذت على عاتقها أن تطبق وقف إطلاق النار، وأن تلتزم بالقسم المرتبط بالجانب اللبناني، قائلا: "نحن ساعدنا الدولة على هذا الالتزام. عليها أن تضغط أكثر، عليها أن تتحرك أكثر".
وأضاف قاسم في الذكرى السنوية التاسعة لاستشهاد مصطفى بدرالدين: "فليعلم الإسرائيلي ومن وراء الإسرائيلي، أننا لن نخضع للتهديدات والضغوطات، لو اجتمع العالم ليسلبنا حقنا وأرضنا، لن نستسلم، سنواجه بكل أشكال المواجهة المتاحة، وبحسب المرحلة، ولكن لا استسلام. احذفوا الاستسلام من قاموسكم، هذا أمر لن يحصل مع وجود المقاومة".
وتابع: "إذا ظنّ البعض أننا نُستفرد الآن في لبنان، وأن الكل ينقض علينا ليضغط بأساليب مختلفة من أجل أن نتراجع ونتخلى عن قوتنا ومقاومتنا، من دون التنسيق التفصيلي مع الدولة اللبنانية فيما يتعلق بحماية لبنان وقوة لبنان، فهو واهم. هذا أمر لن يحصل، مهما كانت الضغوطات. وإذا كان يعتقد البعض أنهم بهذه الضغوطات يخرجوننا من المعادلة، فهم واهمون".
ولفت الشيخ نعيم قاسم الى أن لبنان يتجه اليوم نحو الاستقرار، معتبرا أن "من يعيق الاستقرار في لبنان إسرائيل وعدوان إسرائيل".
وقال: "اليوم نحن أمام عهد جديد برئاسة الرئيس العماد عون، وهذا العهد الجديد فيه آمال كبيرة، لا يعتقد أحد أن هذا العهد الجديد يُلغي كل الآخرين، أو أنه يقوم بشيء لا يقوم به الآخرون. لا، هذا العهد الجديد نحن شركاء فيه، ونحن جزء منه، نحن كحزب الله وحركة أمل قدّمنا المساهمة الكبرى يوم انتخاب الرئيس جوزاف عون، وأثبتنا للجميع أننا في إطار بناء البلد وانطلاقته".
وأضاف: "إذًا، ما يحصل في لبنان هو عبارة عن مرحلة جديدة فيها بناء، فيها عهد جديد، نحن جزء لا يتجزأ من هذا العهد الجديد، كل خيرات العهد الجديد نحن شركاء فيه ونحن نساهم فيه. عندما يكون هناك انفتاح على بعض الدول العربية والأجنبية والعلاقات التي تعود إلى سابق عهدها أو تتحسن، هذا لأننا جزء من هذه القناعة. نحن نريد للدول العربية أن تعود إلى لبنان، نحن نريد لدول العالم أن تتعاون مع لبنان، نحن نريد لمن اتخذ مواقف سابقة لأسباب مختلفة أن يعود إلى لبنان، لأننا نعتبر أن فيه مصالح مشتركة، لماذا لا تكون هذه المصالح للجميع؟ وبالتالي ما يحصل من خيرات نحن شركاء فيه".
وتوجه الى هذه الدول، قائلا: "لا تفرضوا خياراتكم المضرة بلبنان، ولا تغلّبوا فريقًا على آخر بغير وجه حق. إنما لكم مصالح في لبنان، صحتين على قلبكم، خذوا مصالحكم وأعطونا مصالحنا في لبنان كلبنانيين، وبالتالي نتعامل كدولة لدولة، كند لند".
وشدد الأمين العام لـ"حزب الله" على أولوية وقف العدوان الإسرائيلي والانتهاكات الجوية المتكررة والاحتلال والإفراج عن الأسرى، معتبرا أن "الدولة اللبنانية معنية بأن تضغط بكل إمكاناتها".
ولفت الى أن "الأولوية الثانية هي إعادة الإعمار، وهو واجب على الحكومة، ويجب أن يبدأ موضوع إعادة الإعمار". وطالب الحكومة اللبنانية بأن "تضع هذه النقطة على أول جلسة من جلسات أعمالها، لأنه لا يصح أن يتأخر هذا الموضوع، ولا يوجد مبرر"، قائلا: "على الأقل ضعوا الإطار العام، الخطوات العامة، تشكيل اللجنة أو اللجان المعنية".
وأشار الى أن الأولوية الثالثة هي موضوع بناء الدولة اقتصادياً واجتماعياً، وإعادة أموال المودعين، وكل هذه الأمور التي يحتاجها لبنان.
من جهة أخرى، هنأ قاسم اللبنانيين بالانتخابات البلدية والاختيارية التي حصلت في جبل لبنان، وحصلت في منطقة الشمال وطرابلس، معتبرا أن هذه الانتخابات دلّت بطريقتها وبأدائها على حماسة اللبنانيين لبناء الدولة. وقال: "نحن كنا من أول المشجعين، ومن المؤكدين على إجرائها في موعدها. وأيضاً هناك نجاحات حققناها بالتعاون بين حزب الله وحركة أمل في بلدات كثيرة، خصوصا في منطقة جبل لبنان، عندما عملنا على التوافق، وأعطينا نموذجاً رائداً في المحافظة على صيغة العيش المشترك والتعاون من خلال تجربة حارة حريك. يعني في حارة حريك، الرئيس مسيحي، والأعضاء بحسب العدد مثلناهم بشكل طبيعي بالاتفاق بين حركة أمل وحزب الله مع القوى الموجودة. أيضاً نحن مقتنعون بأن بيروت أيضاً يجب أن تُراعى فيها هذه الخصوصية، حتى يكون التمثيل تمثيلاً متوازناً، يأخذ بعين الاعتبار كل المذاهب والطوائف من دون لحاظ العدد ومن دون لحاظ الحسابات السياسية".
وفي الملف السوري، قال قاسم: "نريد سوريا موحّدة لجميع أبنائها، يتعاونون مع بعضهم، ويُشكلون قياداتهم وحكوماتهم بما يريدون، مع مشاركة الجميع، بعيدا من التصفية والانتقام واستهداف الأقليات العلوية والدرزية والمسيحية كما يحصل من بعض الفصائل. نحن نريد لسوريا أن تكون مجتمعة موحّدة، كما نستنكر استنكارا عظيما ما يحصل من عدوان إسرائيلي متكرر، وكلنا أمل بهذا الشعب السوري العروبي البطولي الإسلامي الأبي، أنه سيمنع إسرائيل من أن تحقق أهدافها في سوريا".
وعن غزة، قال: "كل ما نسمعه اليوم عن حرب على غزة، هو في الواقع قتل للموجودين في الخيام، من الأطفال والنساء والرجال وعموم الناس، وهم يُمارسون عملية تجويع منذ بداية شهر آذار حتى الآن بشكل ممنهج، وهذا أمر على مرأى العالم، وبتأييد ورعاية أميركية مباشرة. هذا يدل على أن هناك قرارا كبيرا من أجل قتل روح المقاومة، وإعدام قدرة أن يسترد صاحب الأرض أرضه".
وأضاف: "يريد نتنياهو أن يعدم الحياة في فلسطين المحتلة، في غزة بالتحديد، من أجل إنهاء المقاومة وإنهاء المستقبل، ولم يتمكن، ولن يتمكن حتى ولو أطال أمد الحرب، لأن هذا الشعب الفلسطيني شعب مقاوم، شعب صاحب حق، شعب مؤمن، شعب مضحٍ، معطاء. فمن مستحيل أن يتمكن نتنياهو ولو اجتمعت الدنيا معه، أن يسلب الفلسطينيين أرضهم وحقهم ومستقبلهم".
أخبار لبنان
حزب الله
نعيم قاسم
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