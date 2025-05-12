بيان لـ"لادي" بشأن تأخر صدور نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في طرابلس

أعربت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات - "لادي" عن قلقها إزاء التأخير في صدور نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في مدينة طرابلس.



واعتبرت "لادي" أن التأخير الحاصل في صدور النتائج عائد بشكل رئيسي ومباشر لعدم تدريب رؤساء هيئات الأقلام وأعضائها على أسس العملية الانتخابية، ولاسيما في مرحلة الفرز، مما أثار تشويشا لديهم وعرقل وأخّر عملية فرز الأصوات، الأمر الذي انعكس على الجو العام وأدى إلى تشكيك بعض المرشحين في نزاهة العملية.



كما سجلت الجمعية أداء غير حيادي من قبل بعض المسؤولين الإداريين المباشرين، من محافظين وقائمقامين، تمثل في عدم إصدار التصاريح لمندوبي اللوائح المتنافسة بشكل عادل ومتساو، مما يشكّل مخالفة واضحة لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، ويهدّد ديمقراطية العملية الانتخابية برمتها.