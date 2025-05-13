فوز 6 بلديات بالتزكية في قضاء راشيا

فازت بلديات: ينطا، مذوخا، بكا، عين عرب، الحوش، كفرمشكي بالتزكية في قضاء راشيا.



كما فاز بالتزكية مخاتير بلدات: سلساتا، كفرمشكي، مذوخا، عين حرشا، عين عرب، راشيا الفوقا، دير العشاير، بكا والحوش في قضاء راشيا الوادي.