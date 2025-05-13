فوز 3 بلديات و23 مختارا في قضاء زحلة بالتزكية

فازت بلديات شهابية الفاعور ودير الغزال وماسا في قضاء زحلة بالتزكية.



كما فاز 23 مختارا بالتزكية في قضاء زحلة.