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اليونيفل: لأهمية دعم الشباب وتعزيز التعاون مع الجيش اللبناني

أخبار لبنان
2025-05-13 | 02:03
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اليونيفل: لأهمية دعم الشباب وتعزيز التعاون مع الجيش اللبناني
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اليونيفل: لأهمية دعم الشباب وتعزيز التعاون مع الجيش اللبناني

زار قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" العميد نيكولا ماندوليسي مقر جمعية "المبرات" الخيرية في معروب، حيث كان في استقباله المدير عباس ترحيني. وأعرب ترحيني عن امتنانه العميق لوجود "اليونيفيل" في المنطقة، مشيراً إلى أن الدعم الذي يقدمه القطاع الغربي يسهم بشكل كبير في تعزيز أمان واستقرار المجتمع المحلي.

وأكد ترحيني أن الجمعية تركز جهودها على توفير بيئة آمنة وهادئة للشباب، حيث تدير حالياً نحو 1500 طالب وطالبة من مختلف المدن، وتدعمهم منذ الصغر حتى التحاقهم بالجامعات. وأعرب عن التزام الجمعية المستمر بدعم "اليونيفيل" في مهمتها الرامية إلى توعية الشباب وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

من جانبه، شدد العميد ماندوليسي على أهمية التنسيق المستمر بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني، مع التركيز على دعم الشباب، الذين يُعتبرون أساس المستقبل. كما تطرق إلى الحوادث الأخيرة المتعلقة بنشر مقاطع فيديو مسيئة لليوينييفيل، مُدينًا هذه التصرفات التي وصفها بأنها "حوادث معزولة تهدف إلى إثارة التوترات".

وفي وقت لاحق من الزيارة، التقى ماندوليسي رئيس بلدية دير كيفا حسن زيتون، الذي أكد على التعاون المستمر مع قوات "اليونيفيل" ورفضه للحملات المسيئة ضدها، مشيدًا بعلاقات القرب التي تجمع البلدية بالقوات الدولية. وناقش الطرفان أهمية توعية الشباب حول قرار 1701 ودور "اليونيفيل" في دعم الجيش اللبناني، بالإضافة إلى جهود استعادة الأمن والاستقرار في الجنوب.

اختتمت الزيارة بتجديد الالتزام المتبادل لمواصلة العمل معًا لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
 

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