فوز 16 بلدية و62 مختارا بالتزكية في قضاء بعلبك

فازت 16 بلدية بالتزكية في قضاء بعلبك، من أصل 76 مجلس بلدي، وبذلك تبقى 60 بلدية ضمن دائرة المنافسة في الانتخابات التي ستجري يوم الأحد المقبل.



البلديات الفائزة هي: فلاوى، بوداي، حورتعلا، اللبوة، مزرعة التوت، جبعا، طليا، زبود، التوفيقية، حلبتا، الأنصار، قرحا، قليلة- الحرفوش، جبولة واليمونة.



كما فاز 62 مختارا من أصل 293، علما بأن مختاري حي البرانية في مدينة بعلبك من بين الفائزين.