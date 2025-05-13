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هاشم من جاكارتا: ما يتعرض له لبنان وفلسطين يؤكد الطبيعة الهمجية للعدو الاسرائيلي

أخبار لبنان
2025-05-13 | 02:59
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هاشم من جاكارتا: ما يتعرض له لبنان وفلسطين يؤكد الطبيعة الهمجية للعدو الاسرائيلي
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هاشم من جاكارتا: ما يتعرض له لبنان وفلسطين يؤكد الطبيعة الهمجية للعدو الاسرائيلي

 اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم في مداخلة خلال اجتماع اللجنة السياسية ولجنة فلسطين لمؤتمر اتحاد مجالس البرلمانات الاسلامية المنعقد في جاكارتا، ان "ما تتعرض له غزة وكل فلسطين ووطني لبنان، يؤكد الطبيعة الهمجية للعدو الاسرائيلي، الذي يكشف النوايا العدوانية التوسعية لكيان قام على اغتصاب واحتلال ارضنا العربية من فلسطين الى لبنان وسوريا، ويحاول تكريس نهج الهيمنة والسيطرة، مستندا الى دعم اميركي واوروبي وغض طرف عربي واسلامي، ان لم نقل اكثر من ذلك، وهذا ما يستدعي من العالمين العربي والاسلامي واحرار العالم الى التنبه من خطر ما يمارسه الكيان الصهيوني".
وقال: "اذا كنا نلتقي اليوم، كبرلمانيين للبحث في قضايا اوطاننا ومعاناة شعوبنا، فمن حقنا ان نسأل باسم من نمثل ماذا قدمت المؤتمرات والاجتماعات للشعوب التي عانت الظلم والعدوان والفقر والعوز الا بعض من كلام، ألم يحن الوقت لاتخاذ خطوات وقرارات تنفيذية لمواجهة الاخطار التي قد لا تقف عند حدود ما يصيب فلسطين ولبنان لان المشاريع التخريبية ستصل الى كل الاقطار والاوطان، لان الكيان الصهيونى يضع كل بلداننا على منظار تصويبه، فالى متى الانتظار لننتقل الى مرحلة حماية الامة من المخططات التخريبية؟".

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