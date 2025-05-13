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رئيس الحكومة من مطار بيروت: إجراءات لتحسين الأمن وتقليص فترات الانتظار
أخبار لبنان
2025-05-13 | 03:04
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رئيس الحكومة من مطار بيروت: إجراءات لتحسين الأمن وتقليص فترات الانتظار
أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جولة تفقدية يرافقه فيها وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مطار رفيق الحريري الدولي، حيث اطلع على الإجراءات المتخذة لتأمين سلامة الطيران وضمان راحة جميع الركاب.
وعقد الرئيس سلام اجتماعاً مع قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري وسائر المسؤولين وذلك للاطلاع على كل الإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والسلامة في المطار ولتسهيل دخول وخروج المسافرين، بما يساهم في تسريع حركة العبور، وتقليص فترات الانتظار، وتحسين السفر بشكل عام.
كما تم التباحث مع الجهات المعنية حول سبل رفع فعالية العمل وزيادة التنسيق بين مختلف الأجهزة.
وشكر الرئيس سلام كل العاملين في المطار على جهودهم المتواصلة، مجدداً الالتزام بتطوير هذا المرفق الحيوي ليبقى بوابة مشرقة للبنان على العالم.
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