شحادة اطلع رئيس الجمهورية على خطة وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والمشاريع التي تعمل عليها

اطلع وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، على خطة وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا، والمشاريع التي تعمل عليها بمفردها، وغيرها بالتعاون مع وزارات أخرى.



‏وقد شدّد الرئيس عون على" ضرورة إنشاء الوزارة في أقرب وقت ممكن، لكي تقوم بمهامها وتنفّذ المشاريع المنتظرة منها وفقاً لأفضل المعايير الدولية، محدِّداً الأولويات التي ينبغي التركيز عليها".