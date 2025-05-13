جنبلاط: نقدر عاليا الجهود التي يبذلها ولي العهد السعودي بهدف تعزيز استقرار المنطقة العربية

وربيرغ من الرياض للـLBCI: دعم أميركي للجيش اللبناني وتواصل مستمرّ مع المسؤولين.. وتنسيق إقليمي لإنهاء حرب غزة

وربيرغ من الرياض للـLBCI: دعم أميركي للجيش اللبناني وتواصل مستمرّ مع المسؤولين.. وتنسيق إقليمي لإنهاء حرب غزة

شحادة اطلع رئيس الجمهورية على خطة وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والمشاريع التي تعمل عليها