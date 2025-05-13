وربيرغ من الرياض للـLBCI: دعم أميركي للجيش اللبناني وتواصل مستمرّ مع المسؤولين.. وتنسيق إقليمي لإنهاء حرب غزة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، سام وربيرغ، في تصريحات للـLBCI من الرياض، أن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تركّز على تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، حيث سيبحث مع ولي العهد السعودي تطورات حرب غزة، في وقت يواصل ويتكوف المفاوضات مع قطر ومصر لإنهائها.وأشار وربيرغ إلى وجود تنسيق وتعاون فعّال في مجالات الأمن، الاقتصاد، الذكاء الاصطناعي، والتنمية الاجتماعية مع دول المنطقة، مثل السعودية، قطر، والإمارات.وفي الشأن اللبناني، شدّد على التزام واشنطن بدعم الجيش اللبناني وتمكينه من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، مع بحث سبل الدعم الاقتصادي للحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية تواكب التطورات في لبنان بشكل يومي وتُصغي لاحتياجات المسؤولين فيه "يومًا بيوم وساعة بساعة".ولفت الى ان "ترامب يتّبع نهج "أميركا اولا" وسيُدافع عن المصالح الاميركية بدرجة أولى".