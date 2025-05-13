رئيس الجمهورية: دول الخليج تقدّر اللبنانيين واستعادة الثقة مدخل لعودة الاستثمارات

أكد الرئيس جوزاف عون خلال استقباله وفد مجلس رجال الأعمال اللبناني-السعودي، أنه لمس في لقاءاته مع قادة دول الخليج "محبتهم للبنانيين وتقديرهم لمساهماتهم في نهضة دولهم، والتزامهم بالقوانين، ما يعكس صورة مشرقة عن لبنان واللبنانيين".وشدد على أن استعادة الثقة بلبنان تشجع على عودة المستثمرين، خاصة الخليجيين، لافتًا إلى أن هذه الثقة تُبنى بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة، من خلال الإصلاحات التي أُقِرّت والتي ستُقَرّ لاحقًا.