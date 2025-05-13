وزارة الشؤون: اعادة إرسال الرسائل النصية للمستفيدين من برنامج "أمان" لشهر نيسان بعد معالجة الخلل التقني

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان، أن تأخيرا طرأ في استلام الرسائل النصية (SMS) الخاصة بدفعات شهر نيسان 2025 لعدد من المستفيدين من برنامج "أمان"، وذلك نتيجة خلل تقني طارئ على مستوى شبكة الاتصالات.



وأكدت أنها عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية، على معالجة هذا الخلل بشكل فوري، وتمت اعادة إرسال الرسائل النصية إلى جميع المستفيدين الذين لم يتلقّوا إشعار الدفع ولم يتمكنوا من صرف مساعداتهم.



وطلبت "للاستفسار أو المتابعة، التواصل مع مركز الاتصال التابع للوزارة عبر الخط الساخن 1714".



وقالت: "نعتذر عن هذا التأخير الخارج عن إرادتنا، ونؤكّد التزامنا الكامل بتأمين الخدمة للمواطنين المستحقين بأعلى معايير الكفاءة والشفافية".