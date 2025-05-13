الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المجموعات الاغترابية: تعديل قانون الانتخابات شرط أساسي للمساواة بين الناخبين المقيمين وغير المقيمين
أخبار لبنان
2025-05-13 | 10:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
المجموعات الاغترابية: تعديل قانون الانتخابات شرط أساسي للمساواة بين الناخبين المقيمين وغير المقيمين
اعتبرت المجموعات الاغترابية أن تعديل قانون الانتخابات شرط أساسي للمساواة بين الناخبين المقيمين وغير المقيمين.
وقالت في بيان: "انطلاقاً من حقنا الدستوري بالاقتراع كمواطنين غير مقيمين من دون أي تمييز، ونظراً لما يشكّله الاقتراع من ضمانة للاستمرار في ممارسة حقوقنا السياسية بشكل فعّال، وبما أن قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44/2017 ينصّ على اعتماد قاعدة المقاعد الستة المخصصة للمغتربين بدءًا من انتخابات 2026، بادرنا نحن، كمجموعات اغترابية، إلى طرح تعديلات على القانون المذكور".
وأوضح البيان، أن هذه التعديلات تهدف إلى ضمان حق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائرهم الانتخابية الأصلية، وإلغاء المقاعد الستة المخصصة للمغتربين. وقد تمّ هذا العمل بالشراكة مع نواب أصغوا لصوت الاغتراب وتفاعلوا معه بجدّية ومسؤولية.
وأشار البيان الى أن هذه الجهود أثمرت عن تقدّم تسعة منهم باقتراح قانون ينصّ بشكل أساسي على الآتي:
- الإلغاء التام لقاعدة المقاعد الستة المخصصة لغير المقيمين وتكريس حق الناخب غير المقيم في الاقتراع حسب مكان قيده، بما يضمن للاغتراب حق الاقتراع للمقاعد الـ128 كما كان الحال عليه في انتخابات العامين 2018 و2022.
- إلغاء اعتبار "الاغتراب" دائرة انتخابية واحدة عبر تعديل المادة التي تنظّم العملية الانتخابية بالخارج على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة للمقاعد الستة، لأن خلق دائرة انتخابية هجينة تمتدّ على القارات الست، يصعّب من حملات المرشحين، ويحد من تأثير قوة الصوت الاغترابي.
- توسيع دائرة مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية عبر فتح باب التسجيل لمدة 6 أشهر على أن تبدأ في 20 أيار وتنتهي في 20 تشرين الثاني من السنة التي تسبق الانتخابات، ذلك علماً بأنه في انتخابات 2018 و2022 اقتصرت المهلة على شهر و20 يوما فقط، وأن القانون لم يحدّد مهلة لفتح باب التسجيل تاركاً هذه المسألة لتقدير وزارتي الخارجية والداخلية.
- خفض العدد المطلوب للناخبين المسجلين في المركز الانتخابي الواحد من 200 إلى 100 ناخب واعتبار البعثات الدبلوماسية المعتمدة المقيمة وغير المقيمة مركزاً انتخابياً واحدا لدى احتساب عدد الناخبين المسجلين.
وأوضح البيان أن هذا الاقتراح جاء نتيجة تواصل وتشاور سابق بين المجموعات الاغترابية والنواب والكتل السياسية، حيث تمّت مناقشته بشكل مفصّل وصولاً الى تأمين أوسع توافق حوله.
وقالت المجموعات الاغترابية: "إننا إذ نثمّن جهود النواب الداعمين لهذا الاقتراح، نحثّ مجمل الكتل البرلمانية على تبنّي هذا الطرح، كما نحثّ هيئة مكتب المجلس على إدراج اقتراح القانون على جدول أعمال أول هيئة عامة لإقراره في أقرب فرصة ممكنة".
المجموعات الموقّعة:
شبكة الاغتراب اللبناني، جمعية الإنتشار اللبناني ما وراء البحار، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، كلنا ارادة، المنتدى اللبناني في اوروبا، مغتربين مجتمعين، مجلس التنفيذيين اللبنانيين، مواطنون لبنانيون حول العالم، صوتي، الحراك الاغترابي اللبناني، Change Lebanon، Collectif Libanais de France، Lebanese National Alliance، Latin American Center For Lebanese Studies، Team Hope،Our New Lebanon
أخبار لبنان
المجموعات الاغترابية
قانون
الانتخابات
التالي
أسرار الصحف 13-05-2025
وزارة الصحة: أُبلغنا بوفاة طفل نتيجة إصابته بالتهاب السحايا الجرثومي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-09
المجموعات الإغترابية تدفع نحو تعديل قانون الانتخاب
أخبار لبنان
2025-05-09
المجموعات الإغترابية تدفع نحو تعديل قانون الانتخاب
0
آخر الأخبار
2025-03-24
الجميل: نملك قدرة على مناقشة الملفات كلها في آن معًا كملف السيادة وملف الاصلاح وغيرهما ونرفض تأجيل الانتخابات فنحاول تحسين القانون وإن لم ننجح نقوم بالانتخابات على أساس القانون الحالي
آخر الأخبار
2025-03-24
الجميل: نملك قدرة على مناقشة الملفات كلها في آن معًا كملف السيادة وملف الاصلاح وغيرهما ونرفض تأجيل الانتخابات فنحاول تحسين القانون وإن لم ننجح نقوم بالانتخابات على أساس القانون الحالي
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-24
جلسة للجان النيابية لدراسة عدد من اقتراحات القوانين وعلى رأسها تعديل قانون الانتخاب...
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-24
جلسة للجان النيابية لدراسة عدد من اقتراحات القوانين وعلى رأسها تعديل قانون الانتخاب...
0
خبر عاجل
2025-04-24
عون أصدر قانون تعديل قانون السرية المصرفية الذي أقره مجلس النواب اليوم
خبر عاجل
2025-04-24
عون أصدر قانون تعديل قانون السرية المصرفية الذي أقره مجلس النواب اليوم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:58
رئيس الجمهورية رحب بإعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا
أخبار لبنان
13:58
رئيس الجمهورية رحب بإعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
حين يرسم التلاميذ الوطن: "لبنان الأخضر" في مسابقة فابريانو وIPT
تقارير نشرة الاخبار
13:50
حين يرسم التلاميذ الوطن: "لبنان الأخضر" في مسابقة فابريانو وIPT
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
قطاع الشركات الناشئة والريادة في لبنان يعود إلى الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
قطاع الشركات الناشئة والريادة في لبنان يعود إلى الواجهة
0
أخبار لبنان
13:41
لقاء بين دريان ومخزومي... تأكيد على تعزيز الوحدة الوطنية للنهوض بالوطن نحو الأفضل
أخبار لبنان
13:41
لقاء بين دريان ومخزومي... تأكيد على تعزيز الوحدة الوطنية للنهوض بالوطن نحو الأفضل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2025-03-08
نور عريضة في رسالة بيوم المرأة العالمي: يوم واحد لا يكفي! (فيديو)
موضة وجمال
2025-03-08
نور عريضة في رسالة بيوم المرأة العالمي: يوم واحد لا يكفي! (فيديو)
0
منوعات
2025-05-12
بعد أكثر من قرن... عرض جثمان القديسة تيريزا الأفيلاوية للعلن في إسبانيا (صور)
منوعات
2025-05-12
بعد أكثر من قرن... عرض جثمان القديسة تيريزا الأفيلاوية للعلن في إسبانيا (صور)
0
آخر الأخبار
12:31
ترامب: ما حصل في لبنان أمر فظيع ولبنان ضحية لحزب الله وإيران
آخر الأخبار
12:31
ترامب: ما حصل في لبنان أمر فظيع ولبنان ضحية لحزب الله وإيران
0
حال الطقس
2025-05-12
كتل هوائية باردة تؤثر على لبنان... طقس متقلب وانخفاض بالحرارة مع رياح نشطة وأمطار متفرقة
حال الطقس
2025-05-12
كتل هوائية باردة تؤثر على لبنان... طقس متقلب وانخفاض بالحرارة مع رياح نشطة وأمطار متفرقة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
حين يرسم التلاميذ الوطن: "لبنان الأخضر" في مسابقة فابريانو وIPT
تقارير نشرة الاخبار
13:50
حين يرسم التلاميذ الوطن: "لبنان الأخضر" في مسابقة فابريانو وIPT
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قمة سعودية - أميركية وتوقيع اتفاقيات... إليكم تفاصيل زيارة ترامب الى الرياض
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قمة سعودية - أميركية وتوقيع اتفاقيات... إليكم تفاصيل زيارة ترامب الى الرياض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
قطاع الشركات الناشئة والريادة في لبنان يعود إلى الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
قطاع الشركات الناشئة والريادة في لبنان يعود إلى الواجهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنان مهدد بمنعه من المشاركة في أي إستحقاق رياضي دولي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنان مهدد بمنعه من المشاركة في أي إستحقاق رياضي دولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في طرابلس: تأخر عملية الفرز وإتهامات بالتزوير... إليكم الحقيقة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في طرابلس: تأخر عملية الفرز وإتهامات بالتزوير... إليكم الحقيقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد سنوات من التجميد: إعادة تفعيل مركز سلامة الطيران في مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد سنوات من التجميد: إعادة تفعيل مركز سلامة الطيران في مطار بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
محافظتا بعلبك - الهرمل والبقاع... تنافس بأبعاد سياسية وأحيانًا عشائرية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
محافظتا بعلبك - الهرمل والبقاع... تنافس بأبعاد سياسية وأحيانًا عشائرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الحرب على غزة... إسرائيل أمام خيار من إثنين
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الحرب على غزة... إسرائيل أمام خيار من إثنين
0
أخبار دولية
13:09
ترامب: نريد مساعدة لبنان... وسنرفع العقوبات عن سوريا
أخبار دولية
13:09
ترامب: نريد مساعدة لبنان... وسنرفع العقوبات عن سوريا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
17:19
وزارة الصحة: أُبلغنا بوفاة طفل نتيجة إصابته بالتهاب السحايا الجرثومي
أخبار لبنان
17:19
وزارة الصحة: أُبلغنا بوفاة طفل نتيجة إصابته بالتهاب السحايا الجرثومي
2
أخبار لبنان
02:11
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
02:11
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
10:07
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة عكار
أخبار لبنان
10:07
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة عكار
4
أمن وقضاء
14:42
اليونيفيل: عثرنا على أكثر من 225 مخبأ للسلاح في منطقة جنوب الليطاني
أمن وقضاء
14:42
اليونيفيل: عثرنا على أكثر من 225 مخبأ للسلاح في منطقة جنوب الليطاني
5
أخبار لبنان
16:41
بيان لـ"لادي" بشأن تأخر صدور نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في طرابلس
أخبار لبنان
16:41
بيان لـ"لادي" بشأن تأخر صدور نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في طرابلس
6
حال الطقس
03:08
كتل هوائية باردة تؤثر على لبنان: طقس خريفي متقلب حتى الخميس
حال الطقس
03:08
كتل هوائية باردة تؤثر على لبنان: طقس خريفي متقلب حتى الخميس
7
علوم وتكنولوجيا
06:20
"أسرع مما كنا نخشى"... علماء يكشفون الموعد الدقيق لنهاية الكون
علوم وتكنولوجيا
06:20
"أسرع مما كنا نخشى"... علماء يكشفون الموعد الدقيق لنهاية الكون
8
خبر عاجل
12:38
"الداخلية" تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المنية - الضنية
خبر عاجل
12:38
"الداخلية" تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المنية - الضنية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More