الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "الطريق إلى الاستقرار"... السفير القطري: ملتزمون بدعم الشعب اللبناني
أخبار لبنان
2025-05-13 | 08:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "الطريق إلى الاستقرار"... السفير القطري: ملتزمون بدعم الشعب اللبناني
3
min
إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "الطريق إلى الاستقرار"... السفير القطري: ملتزمون بدعم الشعب اللبناني
أطلقت وزارة الشؤون الإجتماعية، صباح اليوم، المرحلة الثانية من مشروع "الطريق إلى الاستقرار"، الهادف إلى دعم العائلات اللبنانية الأشد فقرا والمتضررة من التصعيد الأخير، بتمويل من صندوق قطر للتنمية وتنفيذ الهلال الأحمر القطري وبالشراكة الوثيقة مع الوزارة.
وحضر الحفل وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد، سفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وممثلون عن الهلال الأحمر القطري.
ويأتي هذا المشروع مكملاً لبرنامج "أمان"، أكبر برنامج دعم اجتماعي في لبنان، والذي تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع البنك الدولي، ويقدم تحويلات نقدية منتظمة لحوالي 800 ألف شخص من الفئات الأكثر فقرا، مما يعكس توجه الوزارة نحو بناء نظام حماية اجتماعية أكثر شمولا واستدامة.
ويستند هذا التدخل إلى تقييمات ومسوحات دورية قامت بها الوزارة لتحديد الفئات الأكثر تضررا، حيث سيتم دعم 3,325 أسرة لبنانية بمساعدات نقدية شهرية لمدة ثلاثة أشهر.
ويعد هذا المشروع استمرارا للتعاون البنَّاء بين الهلال الأحمر القطري ووزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، في إطار برامج شبكات الأمان الاجتماعي التي تسعى إلى تمكين الأسر الأشد احتياجا.
وأعرب المشاركون في حفل تدشين المشروع عن أملهم في أن يشكل هذا التعاون نموذجا فعالا لتوحيد الجهود الإنسانية، من خلال الدعم من صندوق قطر للتنمية، والتنسيق الوثيق بين الهلال الأحمر القطري وغيره من شركاء العمل الإنساني في لبنان.
الوزيرة السيد
وفي كلمتها خلال الاحتفال، أعربت الوزيرة السيد، عن "إمتنانها لصندوق قطر للتنمية وللهلال الأحمر القطري"، مشددة على أن هذا المشروع لا يمثل فقط دعما ظرفيا، بل يشكل خطوة نوعية في إطار رؤية الوزارة لبناء نظام حماية اجتماعية مرن وشامل، يقوم على العدالة، ويعزز الثقة بين المواطن والدولة.
وقالت السيد: "هذا المشروع ليس مجرد مبادرة دعم، بل هو تعبير عملي عن التزام مشترك بين بلدينا الشقيقين ببناء شبكات حماية اجتماعية تحفظ كرامة الإنسان، وتمنح الأسر المحتاجة فرصة حقيقية للثبات والاستقرار".
السفير القطري
من جانبه، أكد السفير القطري "التزام دولة قطر بدعم الشعب اللبناني في مسيرته نحو الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز قدرة العائلات المتضررة على الصمود".
وشدد على أهمية التعاون مع المؤسسات الرسمية اللبنانية، وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية، لتنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية ذات أثر ملموس.
البشري
بدوره، قال مساعد الأمين العام للاتصال وتنمية الموارد بالهلال الأحمر القطري محمد أحمد البشري: "إن هذا المشروع ليس مجرد تدخل تقني أو دعم مادي، بل هو تعبير حقيقي عن التزامنا الإنساني والأخوي تجاه العائلات التي تعاني ظروفا معيشية قاسية. ونحن في الهلال الأحمر القطري نؤمن بأن الشراكات المستدامة والمبنية على الثقة هي الأساس الراسخ لأي تدخل إنساني ناجح، ونفخر بشراكتنا المتينة مع وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، كما نثمن عاليا العطاء الفياض والمتواصل لصندوق قطر للتنمية، شريكنا الاستراتيجي والدائم في مسيرتنا الإنسانية".
أخبار لبنان
مشروع
الطريق إلى الاستقرار
حنين السيد
السفير القطري
التالي
الحجار من طرابلس: لجان القيد تقوم بعمليات فرز دقيقة
وزارة الشؤون: اعادة إرسال الرسائل النصية للمستفيدين من برنامج "أمان" لشهر نيسان بعد معالجة الخلل التقني
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-02-17
السفير المصريّ: "الخماسية" ملتزمة بالدفع إلى انسحاب الجيش الاسرائيليّ الكامل
أخبار لبنان
2025-02-17
السفير المصريّ: "الخماسية" ملتزمة بالدفع إلى انسحاب الجيش الاسرائيليّ الكامل
0
أخبار دولية
2025-02-26
ويتكوف: وفد إسرائيلي في طريقه لمفاوضات المرحلة الثانية من هدنة غزة
أخبار دولية
2025-02-26
ويتكوف: وفد إسرائيلي في طريقه لمفاوضات المرحلة الثانية من هدنة غزة
0
أخبار لبنان
2025-04-17
رسالة من بري للسوداني: شكر للعراق لدعم الشعب اللبنانيّ
أخبار لبنان
2025-04-17
رسالة من بري للسوداني: شكر للعراق لدعم الشعب اللبنانيّ
0
آخر الأخبار
2025-03-08
حماس: هناك مؤشرات إيجابية بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
آخر الأخبار
2025-03-08
حماس: هناك مؤشرات إيجابية بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:38
الكتائب: نتائج طرابلس تستدعي قراءة هادئة ولحماية المناصفة في بيروت
أخبار لبنان
10:38
الكتائب: نتائج طرابلس تستدعي قراءة هادئة ولحماية المناصفة في بيروت
0
أخبار لبنان
10:30
المجموعات الاغترابية: تعديل قانون الانتخابات شرط أساسي للمساواة بين الناخبين المقيمين وغير المقيمين
أخبار لبنان
10:30
المجموعات الاغترابية: تعديل قانون الانتخابات شرط أساسي للمساواة بين الناخبين المقيمين وغير المقيمين
0
أخبار لبنان
10:11
بساط ترأس إجتماعًا تحضيريًا للقمة التنموية في العراق: لبنان جزء لا يتجزأ من محيطه العربي
أخبار لبنان
10:11
بساط ترأس إجتماعًا تحضيريًا للقمة التنموية في العراق: لبنان جزء لا يتجزأ من محيطه العربي
0
أخبار لبنان
10:07
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة عكار
أخبار لبنان
10:07
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة عكار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:30
المجموعات الاغترابية: تعديل قانون الانتخابات شرط أساسي للمساواة بين الناخبين المقيمين وغير المقيمين
أخبار لبنان
10:30
المجموعات الاغترابية: تعديل قانون الانتخابات شرط أساسي للمساواة بين الناخبين المقيمين وغير المقيمين
0
آخر الأخبار
11:00
ماسك: أوجه الشكر إلى السعودية لموافقتها على خدمة ستارلينك للبحرية والطيران
آخر الأخبار
11:00
ماسك: أوجه الشكر إلى السعودية لموافقتها على خدمة ستارلينك للبحرية والطيران
0
آخر الأخبار
10:59
ماسك: عرضنا للتو روبوتات تسلا أوبتيموس على الرئيس ترامب والأمير محمد بن سلمان
آخر الأخبار
10:59
ماسك: عرضنا للتو روبوتات تسلا أوبتيموس على الرئيس ترامب والأمير محمد بن سلمان
0
أخبار لبنان
09:45
لجنة الإدارة تابعت درس إقتراحي قانوني الوساطة والوساطة القضائية
أخبار لبنان
09:45
لجنة الإدارة تابعت درس إقتراحي قانوني الوساطة والوساطة القضائية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:29
رسامني في مؤتمر إعادة تفعيل مركز سلامة الطيران المدني: نسعى لتعزيز استقلاليته المالية وضمان استمراريته
أخبار لبنان
09:29
رسامني في مؤتمر إعادة تفعيل مركز سلامة الطيران المدني: نسعى لتعزيز استقلاليته المالية وضمان استمراريته
0
أخبار لبنان
08:18
إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "الطريق إلى الاستقرار"... السفير القطري: ملتزمون بدعم الشعب اللبناني
أخبار لبنان
08:18
إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "الطريق إلى الاستقرار"... السفير القطري: ملتزمون بدعم الشعب اللبناني
0
أخبار دولية
08:05
تفاؤل لدى عائلات الأسرى... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
أخبار دولية
08:05
تفاؤل لدى عائلات الأسرى... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
0
أخبار دولية
07:55
ترامب في السعودية... اليكم تفاصيل الزيارة
أخبار دولية
07:55
ترامب في السعودية... اليكم تفاصيل الزيارة
0
أخبار لبنان
05:49
وربيرغ من الرياض للـLBCI: دعم أميركي للجيش اللبناني وتواصل مستمرّ مع المسؤولين.. وتنسيق إقليمي لإنهاء حرب غزة
أخبار لبنان
05:49
وربيرغ من الرياض للـLBCI: دعم أميركي للجيش اللبناني وتواصل مستمرّ مع المسؤولين.. وتنسيق إقليمي لإنهاء حرب غزة
0
أخبار لبنان
03:04
رئيس الحكومة من مطار بيروت: إجراءات لتحسين الأمن وتقليص فترات الانتظار
أخبار لبنان
03:04
رئيس الحكومة من مطار بيروت: إجراءات لتحسين الأمن وتقليص فترات الانتظار
0
أخبار لبنان
16:35
وزير الخارجية السابق ناصيف حتي لـ"عشرين 30": حتى قبل سقوط النظام في سوريا كان يمكن اعادة العديد من اللاجئين
أخبار لبنان
16:35
وزير الخارجية السابق ناصيف حتي لـ"عشرين 30": حتى قبل سقوط النظام في سوريا كان يمكن اعادة العديد من اللاجئين
0
أخبار لبنان
16:07
نعيم قاسم: نحن شركاء في العهد الجديد... ونريد للدول العربية أن تعود إلى لبنان
أخبار لبنان
16:07
نعيم قاسم: نحن شركاء في العهد الجديد... ونريد للدول العربية أن تعود إلى لبنان
0
أخبار لبنان
15:11
الوزير السابق غازي العريضي لـ"عشرين 30": جرّ الأزمة السورية الى لبنان بعيدة كل البعد عن تفكير وليد جنبلاط
أخبار لبنان
15:11
الوزير السابق غازي العريضي لـ"عشرين 30": جرّ الأزمة السورية الى لبنان بعيدة كل البعد عن تفكير وليد جنبلاط
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:11
في لبنان قيمة الحياة... برصاصة طائشة
تقارير نشرة الاخبار
13:11
في لبنان قيمة الحياة... برصاصة طائشة
2
أخبار لبنان
02:11
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
02:11
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
17:19
وزارة الصحة: أُبلغنا بوفاة طفل نتيجة إصابته بالتهاب السحايا الجرثومي
أخبار لبنان
17:19
وزارة الصحة: أُبلغنا بوفاة طفل نتيجة إصابته بالتهاب السحايا الجرثومي
4
خبر عاجل
11:18
"الداخلية" تعلن نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء البترون
خبر عاجل
11:18
"الداخلية" تعلن نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء البترون
5
أمن وقضاء
13:52
نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء زغرتا
أمن وقضاء
13:52
نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء زغرتا
6
أمن وقضاء
14:42
اليونيفيل: عثرنا على أكثر من 225 مخبأ للسلاح في منطقة جنوب الليطاني
أمن وقضاء
14:42
اليونيفيل: عثرنا على أكثر من 225 مخبأ للسلاح في منطقة جنوب الليطاني
7
أخبار لبنان
16:41
بيان لـ"لادي" بشأن تأخر صدور نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في طرابلس
أخبار لبنان
16:41
بيان لـ"لادي" بشأن تأخر صدور نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في طرابلس
8
أخبار لبنان
12:58
وليد وتيمور جنبلاط زارا ارسلان...
أخبار لبنان
12:58
وليد وتيمور جنبلاط زارا ارسلان...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More