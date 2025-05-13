الحجار من طرابلس: لجان القيد تقوم بعمليات فرز دقيقة

أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنه يتابع عملية فرز الأصوات في الانتخابات البلدية في طرابلس.



وقال الحجار لدى وصوله إلى قصر العدل في طرابلس: "أنا مسؤول عن العملية الانتخابية وأواكب عمليات الفرز وخصوصا صناديق البلديات لأن المخاتير أنجزت".



وأضاف: "نتائج المختارين أنجزت من قبل لجان القيد العليا وأتابع وأواكب عملية فرز الأصوات في الانتخابات البلدية في طرابلس التي استغرقت وقتا طويلا ولهذا وجه إيجابي إذ إنّ لجان القيد تقوم بعمليات فرز دقيقة".



وأكد أن النتائج موثوقة كما تصدر عن لجان القيد والفرز يتم على 3 مراحل ما يؤكّد على نزاهة وشفافية العملية.