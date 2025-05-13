قرار لوزير الأشغال... تكليف موظفين بمهام مختلفة في المديرية العامة للطيران المدني

أصدر وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني قرارا قضى بتكليف موظفين بمهام مختلفة في المديرية العامة للطيران المدني.



وبموجب القرار، تمّ تكليف ابراهيم أبو عليوي رئيسا لمطار بيروت.

ويذكر أن كمال ناصر الدين قدم إستقالته منذ يومين كرئيس للمطار وتمّ قبولها من قبل وزير الأشعال وكلّفه بمهام "مدير مطارات"، وهو لا يزال يشغل منصبه كرئيس للملاحة الجوية الذي يشغله منذ 14 عاما.