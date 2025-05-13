إبراهيم منيمنة للـLBCI: الطريقة التقليدية في ادارة العملية الإنتخابية تتسبب في العديد من الإشكاليات

وعن الإنتخابات البلدية في بيروت، دعا منيمنة الى "عدم الذهاب الى خيار الخلط بالأسماء لأن الخلط سيؤدي الى مجلس بلدي غير متجانس".

رأى النائب إبراهيم منيمنة أن الطريقة التقليدية في ادارة العملية الإنتخابية تتسبب في العديد من الإشكاليات وفي نشر الإشاعات.واعتبر في حديث للـLBCI، أن "هذا يؤثر على نظرة الناس لنزاهة وشفافية العملية الإنتخابية".